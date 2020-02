Welness e food: festa vip per il binomio Nimea Beauty-Shinto (Di sabato 1 febbraio 2020) L’opening del nuovo salotto del Beauty, così come i festeggiamenti per il locale simbolo del sushi di qualità nel cuore della provincia di Napoli è un successo sia di pubblico che di testimonianze. A partire dalle 18.30, con l’apertura ufficiale degli spazi dedicati alla bellezza di Nemea Beauty, migliaia di persone hanno potuto apprezzare gli spazi ed i trattamenti che sono riservati ai clienti del centro per dedicare del tempo a se stessi. Qui nel nuovo “spazio emozionale” si è potuta apprezzare la tecnologia dei macchinari, che con l’apporto di professionisti e splendide hostess, hanno dato prova pratica dei servigi dei macchinari LPG, Venus Generico, BodyAge e Seventy. E tra un calice di prosecco ed una spiegazione legata alla bellezza sono arrivati il direttore tecnico della struttura Massimiliano Rosolino, ex nuotatore e campione olimpico ed il pugile ... ildenaro

