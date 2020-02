Venezia isolata per disinnesco di una bomba: evacuati e trasporti interrotti (Di sabato 1 febbraio 2020) Domenica alternativa per la città di Venezia. A causa del disinnesco di una bomba, 3.500 persone circa verranno evacuate, mentre i trasporti pubblici e i voli subiranno un’interruzione di almeno 4 ore. Il blocco inizierà alle 7 di mattina di domenica 2 febbraio e proseguirà almeno fino a mezzogiorno. Lo scorso dicembre, sia a Brindisi che a Torino altre due bombe della Seconda Guerra Mondiale hanno comportato disagi analoghi alla circolazione e alla quotidianità dei cittadini. Stop ai trasporti via terra, mare e cielo su Venezia La bomba risale alla Seconda Guerra Mondiale ed è stata ritrovata due settimane fa in un cantiere nell’area del Petrolchimico di Porto Marghera. L’evacuazione, infatti, interesserà le zone di Marghera e Mestre. Durante le operazioni di disinnesco dell’ordigno, per precauzione i residenti delle due zone (circa 3.500) saranno evacuati. Per lo stesso motivo ... thesocialpost

