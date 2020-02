Teatro, attesa al San Carlo per Daniele Gatti e il “Requiem tedesco” di Brahms (Di sabato 1 febbraio 2020) È un concerto molto atteso quello in cartellone domenica prossima al Teatro di San Carlo a Napoli, unica replica lunedì 3 febbraio. Daniele Gatti sale per la prima volta sul podio dirigendo l’orchestra del Massimo napoletano. In programma, “Ein deutsches Requiem” per soli, coro e orchestra, opera 45 di Johannes Brahms. Gatti è stato al San Carlo in sole altre due occasioni, nel 1995 con l’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e nel 2006 con la Staatskapelle Dresden. Soprano Roberta Mantegna, baritono Markus Werba, maestro del coro sancarliano Gea Garatti Ansini. Attuale direttore musicale del Teatro dell’Opera di Roma e dell’Orchestra Mozart, compagine fondata ed ereditata da Claudio Abbado, Daniele Gatti affronterà un capolavoro della letteratura musicale di tutti i tempi che il pubblico napoletano ha potuto ascoltare di recente nella ... ildenaro

VittorioHamarz : 23 Febbraio 2020 alle ore 19:00 al Teatro Centro Ester(Barra). Carissimi amici campani in attesa delle date della… - vogheranews : #VOGHERA 30/01/2020: Parte Domani la rassegna teatrale (“pedagogica”) degli Amici del Teatro. Quattro appuntamenti… - TeatroTrieste34 : L'attimo che preferisco, la quiete prima della tempesta. In attesa del pubblico @ Teatro Trieste Trentaquattro -