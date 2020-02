Supermulta a Tim per il marketing-tormento: 27,8 milioni dal Garante della privacy (Di sabato 1 febbraio 2020) Un potenziale cliente chiamato 155 volte in un mese. Ma ora l'Autorità ha imposto alla società telefonica 20 misure correttive tra divieti e prescrizioni lastampa

