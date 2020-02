Sarri: “Le mie frasi dopo il Napoli sono state strumentalizzate. Normale la gratitudine verso quel gruppo” (Di sabato 1 febbraio 2020) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa presentando Juventus-Fiorentina. Una delle prime domande che gli sono state rivolte, però, ha riguardato ancora il Napoli e le due battute pronunciate dal tecnico dopo la sconfitta al San Paolo, che hanno fatto infuriare la Juventus e i suoi tifosi. “Le dichiarazioni dopo la partita a Napoli hanno creato polemiche di cui so abbastanza poco. Penso sia strano strumentalizzare una frase di una ovvietà e banalità come quella che ho detto. Penso che succeda a chiunque di rimanere legati, dopo aver fatto un bel lavoro con belle persone. Poi resta la gratitudine per l’escalation che mi ha permesso di raggiungere uno dei migliori club internazionali andando al Chelsea il miglior club in Italia che è la Juventus. Il tifoso juventino è giustamente arrabbiato per la prestazione e per il risultato di Napoli. I tifosi della Juventus si ... ilnapolista

