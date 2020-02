Rifiuti, incendio nel sito di compostaggio di Eboli (Di sabato 1 febbraio 2020) incendio al sito di compostaggio di Eboli, nel Salernitano, probabilmente per cause di natura accidentale. Il rogo si e’ sviluppato all’interno di uno dei magazzini in cui sono accantonati i Rifiuti in attesa di essere lavorati, ed e’ stato di piccole dimensioni, sviluppandosi nella parte alta di una delle pile dei Rifiuti. Con molta probabilita’, dai primi accertamenti di vigili del fuoco e carabinieri, si tratta di un’autocombustione causata dai gas generati dai Rifiuti stessi. I vigili del fuoco sono arrivati immediatamente e hanno rapidamente domato le poche fiamme. L'articolo Rifiuti, incendio nel sito di compostaggio di Eboli proviene da Ildenaro.it. ildenaro

