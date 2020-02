Pupo: “Celebro i 40 anni di Su di noi in giro per il mondo, ma dieci minuti a Sanremo li meritavo” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tra gli "esclusi" da Sanremo 2020 c'è Enzo Ghinazzi. Nel 1980 portava all'Ariston il suo più grande successo che però non verrà celebrato all'Ariston quest'anno. A Fanpage.it Pupo racconta come è andata con Amadeus: "Ho un rapporto di amicizia con lui, eravamo in contatto per organizzare, poi non se ne è fatto più nulla e mi dispiace". Però non c'è solo Sanremo e "Su di noi" avrà il suo anniversario con un tour mondiale che "ha già registrato molti sold out" . fanpage

Pupo “Celebro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pupo “Celebro