Pari e dispari: trama, cast e curiosità del classico con Bud Spencer e Terence Hill (Di sabato 1 febbraio 2020) Sabato 1 febbraio, dalle 21.20 in poi su ReteQuattro, torna in onda un classico della cinematografia italiana anni 70 Pari e disPari, una delle pellicole più note e – ma anche riuscite – della coppia d’acciaio Bud Spencer-Terence Hill. Pari e disPari: trailer Pari e disPari: trama Il guardiamarina Johnny Firpo viene incaricato dai suoi superiori di indagare su una banda di allibratori clandestini operanti in Florida. Poiché egli ignora quasi tutto del gioco – che si tratti di poker o di corse di pelota o di roulette – dovrà essere affiancato da qualcuno che, invece, ne abbia una competenza da maestro. L’uomo c’è ed è un robusto camionista, Charlie, che però ha giurato a se stesso di non fare più scommesse. Giocando d’astuzia, rivelandogli, al momento opportuno, di essere suo fratello da parte del padre e intromettendo nella faccenda ... tvzap.kataweb

