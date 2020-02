Nuove e inaspettate notizie sul Coronavirus, ecco i dettagli (Di sabato 1 febbraio 2020) notizie sul Coronavirus Purtroppo è stato confermato dalle autorità sanitarie l’aumento del numero delle vittime del Coronavirus. Attualmente sono duecentotredici quelle morte in Cina mentre i nuovi casi registrati ieri sono quasi duemila. A Wuhan molti muoiono per strada senza essere soccorsi. In Italia è arrivata una coppia di turisti cinesi per il viaggio di nozze ed è risultata positiva al test. Con loro ci sono altre persone sotto osservazione nell’ospedale Spallanzani della capitale. Ormai è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche se la situazione potrebbe degenerare. Lunedì, per esempio, con ogni probabilità un gruppo di italiani farà ritorno da Wuhan. ‘Bisogna essere pronti a tutto’ Le notizie sul Coronavirus non premettono nulla di buono. Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che il virus potrebbe decimare ... kontrokultura

KontroKulturaa : Nuove e inaspettate notizie sul Coronavirus, ecco i dettagli - - myo75ho : #Buongiorno Quando si intraprende qualcosa,inevitabilmente si presentano difficoltà inaspettate. Quando cerchiamo c… - AnnalisaBracale : RT @CePostaPerTeOff: Rapporti da ricostruire, sorprese inaspettate e nuove emozioni: la quarta puntata di #CePostaPerTe vi aspetta sabato i… -