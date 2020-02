Multa da 27,8 milioni di euro a Tim per Telemarketing ‘selvaggio’ (Di sabato 1 febbraio 2020) Tim Multata per marketing ‘selvaggio’. Il Garante della Privacy ha sanzionato la compagnia telefonica con una cifra da 27,8 milioni di euro. ROMA – Tim Multata per marketing ‘selvaggio’. Ennesima sanzione per la compagnia telefonica che nelle prossime settimane dovrà sborsare una cifra da 27,8 milioni di euro per aver ‘tartassato’ i clienti. Una persona, per esempio, è stata chiamata 155 volte in un mese. La decisione è stata presa dal Garante della Privacy dopo aver ricevuto dal 2017 al 2019 diverse segnalazione. “Violazioni – ha ricordato Antonello Soro – che hanno interessato nel complesso milioni di persone“. Tim sanzionata dal Garante della Privacy Secondo quanto precisato dall’Autorità, Tim negli ultimi due anni ha effettuato chiamate promozionali indesiderate senza il consenso della persona ... newsmondo

fattoquotidiano : Antitrust, multa da 228 milioni a Fastweb, Tim, Vodafone e Wind Tre: “Intesa per modificare le tariffe dopo ritorno… - Agenzia_Ansa : Fino a 155 chiamate promozionali in un mese allo stesso utente, il Garante per la privacy multa Tim #ANSA - Corriere : «Telemarketing selvaggio»: multa da 28 milioni a Tim. Un cliente ha ricevuto 155 chiamate in un mese -