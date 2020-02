Meteo Prossima Settimana dalla calma alla Burrasca d'Inverno (Di sabato 1 febbraio 2020) Anche quest'anno i giorni della Merla non hanno seguito la tradizione che li vedrebbe come i più freddi dell'anno. Anzi, le temperature sono ancora ferme su valori decisamente lontani dagli standard del periodo e nei prossimi giorni ci attendismo inoltre un ulteriore incremento termico per effetto dell'alta pressione sub-tropicale pronta ad avvolgere il nostro Paese. Basti pensare che tra lunedì e martedì, su alcune zone interne della Sicilia i termometri potrebbero anche toccare punte prossime ai 25°C. Tuttavia questa ennesima ondata di caldo fuori stagione, potrebbe interrompersi bruscamente tra mercoledì e giovedì della Prossima Settimana. Vediamo dunque cosa potrà accadere per tale periodo. Dopo le due giornate più calde e cioè di lunedì 3 e martedì 4 Febbraio, l'alta pressione africana sposterà il suo baricentro verso nord attivando così la discesa di aria ... meteogiornale

francang1950 : RT @periodicodaily: Meteo Prossima Settimana - Forte shock dalla primavera ad inverno in poche ore. Previste forti nevicate - Periodico Dai… - SmorfiaDigitale : Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, Succeder di TUTTO, da Luned Caldo fuori Controllo, po... - solonews1011 : RT @3BMeteo: Buona notizia #meteo: l'Inverno prova a bussare alla porta dell'Italia -