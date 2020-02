Los Angeles Lakers, emozioni e lacrime per la prima partita dopo la morte di Kobe Bryant (Di sabato 1 febbraio 2020) Serata da brividi allo Staples Center di Los Angeles, per la prima partita dei Lakers dopo la morte di Kobe Bryant, leggenda della squadra gialloviola. emozioni a non finire, per il ricordo dello sfortunato campione deceduto con la figlia Gianna Maria nel tragico incidente in elicottero di domenica scorsa. Dalle 20mila maglie con il numero e il nome dell’immenso cestista indossate dagli spettatori, al discorso in lacrime del suo “erede” e amico Lebron James, fino alle immagini e alle parole di Black Mamba che sono state trasmesse sugli schermi del palazzetto. Giocatori e spettatori, hanno dimenticato colori e rivalità per rendere un commosso tributo al gigante del basket. fanpage

dchinellato : Carmelo Anthony non giocherà stanotte a Los Angeles per Portland contro i Blazers: troppo dura piangere #KobeBryant… - Simo_Ventura : Caro Kobe, quando ti incontrai a Los Angeles, mi resi subito conto di essere davanti ad un campione carismatico e d… - EzioGreggio : Addio Kobe ci hai fatto sognare per anni e anni con le tue prodezze, ho visto tante tue partite a Los Angeles. Ho… -