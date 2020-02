LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: Villa surreale, 15.25 alle parallele! Le Fate strabiliano subito (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59 Ora la seconda rotazione: Brixia alla trave, Bollate alle parallele, Audace al corpo libero, Melzo al volteggio. 17.58 CLASSIFICA DOPO LA PRIMA ROTAZIONE: Brixia 44.550, Centro Sport Bollate 40.400, Audace 34.650, Melzo 33.450. 17.56 Col 12.650 di Belousova (Audace) alla trave si conclude la prima rotazione dell’ultima suddivisione. A breve la classifica. 17.53 Ora ci avviamo verso la conclusione della prima rotazione che ha regalato grandissime emozioni con le brixiane sugli staggi, per il resto è successo molto poco. 17.51 Le Fate hanno subito incantato nella prima rotazione e manca ancora Asia D’Amato all’appello. La gara è incominciata benissimo. 17.50 ELISA IORIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! CHE MAGIAAAAAAAAAAAA! L’emiliana non delude mai sull’attrezzo prediletto e piazza un MAGISTRALE 15.000! 6.0 come ... oasport

OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: Fate, tocca a voi! Inizia lo show. Bene Carofiglio, discreta Meneghi… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: Meneghini torna Melnikova incanta. Tra poco le Fate - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: Carofiglio in forma mondiale dopo 3 attrezzi tra poco le Fate -… -