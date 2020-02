Justine Mattera da brivido, chiusa in cabina: libere al vento e mani legate (FOTO) (Di sabato 1 febbraio 2020) Justine Mattera bollente in cabina Esplosiva, provocante e super piccante, Justine Mattera ha abituato i suoi 377 mila follower a look trasparenti e succinti. Tra scatti quotidiani e vecchi ricordi, Justine non fa che infiammare il web. Infatti, sono in tanti ad apprezzare le sue curve e i suoi post bollenti. Questa volta, la vediamo in una posa per Playboy dove si mostra totalmente senza veli. Justine Mattera senza veli per Playboy A 46 anni Justine si è mostrata senza veli e senza vergogna: fisico statuario e nulla da invidiare alle 20enni. La Mattera ha posato davanti all’obiettivo di Playboy così come mamma l’ha fatta. Nello scatto in questione la vediamo all’interno di una cabina dalle luci soffuse. Sguardo ammiccante, mani che sembrano legate e soprattutto in primo piano il suo decolletè, completamente in vista. Sotto un slip color carne che però lascia intravedere ... kontrokultura

