Iachini polemico: “Calendario sbagliato. Fiorentina in campo mercoledì, la Juve ha riposato” (Di sabato 1 febbraio 2020) Nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Fiorentina il tecnico dei viola Beppe Iachini ha polemizzato per il calendario: "Noi siamo scesi in campo mercoledì, la Juve invece ha riposato. Così non va bene". Contro la Juve probabile esordio di Igor, preso dalla Spal. Fuori invece Castrovilli. fanpage

