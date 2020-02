I personaggi da conoscere prima di guardare il film Birds of Prey (Di sabato 1 febbraio 2020) Il 6 febbraio 2020 si festeggia il giorno dell’emancipazione. Di chi? Ma di Harley Quinn, ovviamente. Esce infatti nei cinema italiani Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, l’ultimo film dell’universo cinematografico Dc, in cui l’antieroina interpretata dall’ottima Margot Robbie può finalmente spiccare il volo senza l’ingombrante presenza del Joker. https://www.youtube.com/watch?v=385KUdJIQDk Avevamo già visto la coppia sul grande schermo in Suicide Squad, dove la nemesi di Batman era apparsa con un inedito e poco apprezzato look da trapper e con le fattezze di Jared Leto. Nonostante il film si sia rivelato un flop, Margot Robbie si era dimostrata un’ottima Harley Quinn, tanto da meritarsi in Birds of Prey una seconda chance da protagonista, al fianco di un nuovo supergruppo tutto al femminile. Ma chi sono le Birds of ... wired

GioChirilly : @Stefani85824360 Faccio conoscere che razza di personaggi siano...???? - giocarmon : _*_ Fotografia: la storia dell'arte e dell'ingegno è il testo fondamentale per conoscere l'avventurosa storia del… - DaRoma_not : In #Italia ci sono personaggi che, a sentirli parlare, pensi che siano chissà che professoroni. Poi li inizi a cono… -