Hub polifunzionali e inclusione lavorativa dei detenuti: i prossimi dieci anni di ItaliaCamp (Di sabato 1 febbraio 2020) Celebrazione per il decennale di ItaliaCamp Una scuola dei mestieri del futuro e una dell’Umano, le cui chiavi sono state simbolicamente affidate al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un Hub polifunzionale nel comune di Lecce: sono alcuni degli obiettivi che ItaliaCamp, festeggiando i suoi primi dieci anni, smette in cantiere per i prossimi dieci. ItaliaCamp è insieme un’associazione e una società nata nel 2010 da un gruppo di giovani che si riuniva in una sala universitaria della Luiss a sera, quando l’attività didattica era finita e le luci spente. “I venti delle venti”, così li ha ricordati Pierluigi Celli, primo presidente dell’associazione: “Erano un gruppo variegato con un’idea: fare qualcosa di duraturo per il Paese che cominciò un lavoro da certosini di incontri e relazioni”. 2010-2020: un bilancio Da quel momento sono state coinvolte 70 università in 36 città ... wired

