Guaio Milan, Ibrahimovic verso il forfait contro il Verona (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Milan si è regalato l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese è stato nelle ultime partite un grande protagonista ed il cambio di passo non è sicuramente un caso. L’ex Inter e Juventus è un trascinatore in campo e fuori ma adesso rischia seriamente di non prendere parte alla partita contro il Verona, la conferma è arrivata direttamente dal tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa. “I convocati li faccio stasera, abbiamo situazioni da analizzare e delle assenze importanti. Kjaer e Ibra hanno l’influenza, sarà difficile convocarli; per Krunic vediamo stasera, abbiamo problemi anche con lui. Sarà una partita dispendiosa contro un avversario forte”. Una tegola clamorosa per il Milan che dovrà fare a meno del calciatore di maggiore esperienza e qualità. LEGGI ANCHE –> Che fine ha fatto Luther Blissett? Dalle reti divorate a Mai dire Gol fino alla 24 ore ... calcioweb.eu

