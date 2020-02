Coronavirus, tutte le notizie della notte: picco record di morti a Wuhan. I casi sospetti in Italia. Cosa prevede il piano “Borrelli” (Di sabato 1 febbraio 2020) Sale a 259 morti, con oltre 11 mila contagiati l’ultimo bilancio ufficiale da Pechino sull’epidemia di Coronavirus. Il precedente bilancio del 31 gennaio, contava 213 morti e duemila contagiati. 46 decessi delle ultime ore, ha precisato la Commissione sanitaria nazionale cinese, sono avvenuti nella provincia di Hubei, epicentro del focolaio ormai diffuso in tutto il mondo. È il bollettino più grave da quando è scoppiata l’epidemia. I contagi diagnosticati nelle 24 ore sono stati 2102, e hanno portato il totale nazionale a 11.791. E questo nonostante le restrizioni senza precedenti imposte la scorsa settimana a milioni di persone in Hubei e le misure preventive severissime adottate in altre parti del Paese. Gli ultimi casi sospetti in Italia Finora sono quattro i casi sospetti in attesa degli esiti degli esami in Italia, oltre ai 12 ricoverati allo Spallanzani ... open.online

