Coronavirus, ragazza tornata dalla Cina: “Nessuno è stato controllato” (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo essere rimasta bloccata dieci ore in un aeroporto cinese, Clara A., ragazza italiana che si trovava in Cina per lavoro, è finalmente tornata nella sua città natale. Tramite una serie di stories su Instagram ha però denunciato l’assenza totale di controllo tanto all’aeroporto di Roma quanto in quello di Francoforte dove ha fatto lo scalo. ragazza italiana tornata dalla Cina La giovane ha spiegato che al gate dell’aeroporto c’erano con lei numerosi cinesi, probabilmente residenti in Italia, che volevano anch’essi tornare qui. Essendo sospesi i voli diretti, il personale li ha divisi su diverse rotte per paesi europei da cui poi, tramite scalo, sono giunti nel Belpaese. Per questo ha affermato che secondo lei l’unica soluzione non è la chiusura dei confini bensì l’effettuazione di controlli. Una volta tornata a casa ha dovuto amaramente ... notizie

fanpage : ??Ultim'ora - La studentessa è stata ricoverata. Era appena tornata da Wuhan #coronavirus - giel_lelico : Salgo su un autobus a Milano. Davanti a me è seduta una ragazza cinese. Una donna anziana sale alla fermata, guar… - O_Strunz : Sotto osservazione per sospetto #coronavirus una ragazza di #Frosinone. Avrebbe contratto il virus mentre era in tr… -