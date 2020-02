Coronavirus, controlli anche ai porti e sospesi visti dalla Cina (Di sabato 1 febbraio 2020) Federico Garau Tutto pronto per il rientro in Italia dei 67 connazionali, allestite tende con un'area di biocontenimento. I controlli saranno estesi anche ai porti, ed i visti dalla Cina verranno momentamente sospesti salvo casi straordinari Permane l'allarme per il Coronavirus in Italia, ed ora arriva la notizia che oltre agli aereoporti le misure di precauzione ed emergenza verrano prese anche nei confronti dei porti del nostro Paese. Stando a quanto riferito al termine della riunione tenuta dal comitato operativo della protezione civile, infatti, la procedura di libera pratica sanitaria che solitamente riguarda le imbarcazioni provenienti dai paesi al di fuori dell'Unione Europea verrà estesa anche alle navi che transitano nei porti italiani. Il personale sanitario sarà dunque autorizzato a salire a bordo per effettuare dei controlli sui passeggeri in caso di allarme per ... ilgiornale

