Coronavirus | confermato il primo caso in Spagna | salgono a 18 i contagiati in Europa

Il Centro nazionale spagnolo di microbiologia ha confermato il primo caso positivo di Coronavirus in Spagna. Il ministero della Salute ha informato che si tratta di uno dei campioni inviati da La Gomera, nelle Canarie. salgono quindi a 18 i casi di contagio confermati in Europa, dopo i due confermati in Italia, sette in Germania, sei in Francia, due in Inghilterra e i casi in Finlandia e Svezia. #Coronavirus: Feb 1- 5GMT:China: 11,791 & 259 deadThail.:19Japan:17Singap.:16HK + Macau + Taiw.:23S. Korea:12Austr.: 10Malay.:8Germany, US: 7France, Viet.: 6UAE, Canada: 4Italy, UK, Russia: 2Nepal, Camb., Finland, India, Philip., S. Lanka, Spain, Sweden, Botswana: 1 pic.twitter.com/ZGXGdQDj50— Coronavirus Updates (@CoronaVUpdates) February 1, 2020 Il paziente è uno dei cinque cittadini tedeschi che sono stati tenuti in isolamento a La Gomera, un'isola rurale

