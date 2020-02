Chelsea, Lampard: «Giroud? Se si allena gioca» – VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 contro il Leicester. Le sue parole su Olivier Giroud Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 contro il Leicester. Queste le parole dell’allenatore del Chelsea sulla mancata cessione di Olivier Giroud. «Non aveva nulla a che fare con lo stato d’animo, no. Ma ha avuto alcuni giorni in cui c’è stata tanta attenzione su di lui e intorno a lui. Penso fosse il caso di viaggiare senza di lui. Tra un settimana torneremo e lavoreremo sodo, Olivier è qui. gioca se si fa notare in allenamento, perché è così che scelgo la squadra in generale. Avrà le sue opportunità» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : 'Se nessuno arriva nessuno parte: #Giroud rimane al #Chelsea al 95%' #Calciomercato, #Lampard gela #Lazio e #Inter… - Claudione_B : Una doppietta dell'ex difensore della Roma #Rudiger salva la squadra di Lampard, passata in vantaggio ma poi rimon… - Pierl1986 : RT @FcInterNewsit: Lampard: 'Giroud? Non era il caso di partire con lui. Ora è al Chelsea, avrà le sue opportunità' -