C’è Posta per Te: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera | 1 febbraio (Di sabato 1 febbraio 2020) C’è Posta per Te: anticipazioni puntata e ospiti 25 gennaio 2020 Questa sera, 1 febbraio 2020, Maria De Filippi torna su Canale 5 con C’è Posta per te, l’amatissimo people show campione d’ascolti giunto alla 23esima edizione. Un programma che non sembra subire l’usura del tempo, anzi registra ogni settimana ascolti record arrivando a superare il 30% di share. Per questo tutti i fan sono curiosi di conoscere le anticipazioni e di sapere quali sono gli ospiti di questa puntata. Era il 12 gennaio del 2000 quando, dagli studi Titanus Elios in Roma, la De Filippi, presentò la prima puntata. E da stasera, sempre in quel piccolo studio (circa 600 posti), tornano i racconti commoventi, le sciagure amorose, le riappacificazioni e qualche tensione. Ma cosa succederà stasera? Quali sono i grandi ospiti? Di seguito tutte le informazioni sulla quarta puntata di C’è Posta ... tpi

HuffPostItalia : Maria De Filippi asfalta le Meraviglie di Alberto Angela: ascolti record per C'è posta per te - Marcry02 : RT @opificioprugna: Ho dormito pochissimo. In più sono fotofobico e oggi c'è una luce del cazzo. Insomma, ho gli occhi ridotti a due fessur… - QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti @ciroimmobile e la moglie #JessicaMelena In prima serata su #Canale5 @CePostaPerTeOff… -