Brexit: cosa succede ora? Tra accordi commerciali, passaporti e viaggi (Di sabato 1 febbraio 2020) Con lo scoccare dell’ora X, tre anni dopo il referdum che ha votato il Leave, il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea e da questo momento viaggerà da solo. La domanda però è una, cosa succede ora? Come cambiano nel concreto i rapporti tra gli Stai? Brexit: tornano le frontiere Dal 2021 torneranno le frontiere, se l’Inghilterra è un’isola a vedere tornare un muro sarà l’Irlanda. Repubblica e Irlanda del nord infatti saranno di nuovo separate. Controlli alla frontiera saranno previsti anche per il TGV una volta passato l’Eurotunnel. Come cambiano gli accordi commerciali Come già annunciato dopo il voto all’Europarlamento, ora è tempo di negoziare gli accordi commerciali tra Regno Unito e Stati Europei. Le tempistiche sono abbastanza lunghe, il Primo Ministro ha tempo fino al 31 dicembre 2020 per chiudere le trattative. Il periodo di implementazione, come lo chiama ... thesocialpost

