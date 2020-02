Altro che "pace", la Palestina rompe le relazioni con Israele e Stati Uniti (Di sabato 1 febbraio 2020) La Lega Araba a Il Cairo rigetta il piano di pace elaborato dagli Stati Uniti e Isreale. Abu Mazen: "Non passerò alla storia... today

matteosalvinimi : Altro che frontiere aperte: l'Italia ha bisogno di controlli! - CarloCalenda : Passiamo da un “guru” all’altro alla ricerca disperata di una via d’uscita ai nostri problemi. E ogni volta, delusi… - FIMI_IT : Altro che @onedirection, adesso è il momento per il primo side project da solista per @Louis_Tomlinson: il debut al… -