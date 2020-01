Virus, "turisti cinesi in condizioni discrete" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) - Sono in condizioni "discrete" i due cittadini cinesi risultati positivi al coronaVirus e ricoverati all'Istituto malattie infettive Spallanzani di Roma. La moglie di 65 anni si trova, appunto - hanno reso noto i medici - in condizioni di salute discrete con inizial liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Virus, coppia di turisti cinesi in Italia da 10 giorni. E' originaria della provincia di #Wuhan #Coronavirus #ANSA - Corriere : La coppia atterrata a Milano il 23 gennaio Ora è in isolamento - Daniele_Manca : @GiuseppeConteIT: ci sono due casi accertati di corona virus in Italia, #aggiornamenti su @Corriere (sono due turisti cinesi) -