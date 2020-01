Virus Cina: Fiera Roma annulla mega B2B con Cina previsto in maggio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – La Fiera di Roma si appresta ad annullare o a svolgere in forma ridotta il Forum e gli incontri tra aziende italiane e cinesi previsto tra il 13 e il 15 maggio prossimo a causa dell’emergenza coronaVirus. E’ quanto annuncia a ‘Radiocolonna.it’ l’amministratore unico Pietro Piccinetti nel corso dell’intervista, alla vigilia del Global Ceo Summit Congress dell’industria fieristica mondiale, che verrà ospitato dal 5 al 7 febbraio.“Mi sono sentito in questi giorni con Pechino – afferma Piccinetti – e abbiamo deciso che l’emergenza sanitaria non consente un regolare svolgimento dell’evento B2B, programmato da tempo, al quale puntavamo ad avere oltre 450 aziende cinesi e altrettante italiane. Sarà un grave danno economico”.L'articolo Virus Cina: Fiera Roma annulla mega B2B ... meteoweb.eu

