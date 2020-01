Vicenza: investe un ciclista e non gli presta soccorso, individuato e denunciato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Vicenza, 31 gen. (Adnkronos) - I Carabinieri della Stazione di Brendola, nella mattinata di ieri, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale ed omissione di soccorso, un 5 liberoquotidiano

Vicenza investe Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vicenza investe