Treviso, bimba di 10 anni morta per una rara complicanza all’influenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dalla provincia di Treviso arriva una tragica storia: una bambina di 10 anni, è morta per una rara complicanza di una comune forma di influenza, che l’ha colpita duramente e in pochi giorni le è costata la vita. Invano il soccorso dell’ospedale, che pure si era attivato notte e giorno per salvare la bambina. La febbre a 41, poi il drastico peggioramento Quella della piccola Emma è una di quelle tragedia difficili da accettare, improvvise, che lasciano un segno non solo nei familiari coinvolti ma anche in chi si occupa del caso. A raccontare la vicenda a The Social Post è il dottor dottor Roberto Rigoli, direttore dell’unità di Microbiologia dell’ospedale di Treviso. La piccola Emma ha iniziato a sentirsi male sabato mattina, con picchi di febbre fino a 41. Da lì l’immediato trasferimento in ospedale di Treviso, dove Emma è arrivata già in condizioni critiche. La causa delle sue ... thesocialpost

MicheleDeFranc2 : RT @MianiAttilio: TREVISO BIMBA DI 10 ANNI VITTIMA DI UNA RARA INFLUENZA - MianiAttilio : TREVISO BIMBA DI 10 ANNI VITTIMA DI UNA RARA INFLUENZA -