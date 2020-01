Temptation Island, Alessio Bruno: “Sono agli arresti domiciliari, esco solo per andare a lavorare" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alessio Bruno, ex concorrente di Temptation Island, ha confermato di essere agli arresti domiciliari: era stato condannato alcuni mesi fa per detenzione di sostanze stupefacenti. Alessio Bruno, uno dei protagonisti di Temptation Island è agli arresti domiciliari, l'ha confermato su Instagram rompendo il silenzio dopo la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti dei mesi scorsi. Ex calciatore, Alessio Bruno ha partecipato alla quarta stagione del reality televisivo insieme alla compagna Valeria Bigella, i due si lasciarono dopo il programma, dopo essere stati protagonisti di furiosi litigi perché lui sembrava cedere volentieri alle tentazioni di Carmen Rimauro. Alessio era stato condannato alla pena di due anni e otto mesi e a pagare una multa di quattordici mila euro per possesso di stupefacenti: "Non sono libero! Mi ... movieplayer

Noovyis : (L’ex volto di Temptation Island: “Confermata la pena di 2 anni e 8 mesi”) Playhitmusic - - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ovviamente emergenza mondiale per il #coronavirus e primo in tendenza mondiale c’è Temptation Island PPPPPPPPPPPagnolo… - DanielaVitello1 : Ex protagonista di #TemptationIsland rompe il silenzio dopo la condanna per spaccio: 'Sono ai domiciliari'… -