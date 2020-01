Stadio Partenio-Lombardi, la nota della società biancoverde (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Querelle Stadio Partenio-Lombardi arriva l’annuncio da parte del club irpino. “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver inoltrato in data odierna alla Lega di appartenenza i verbali della Commissione Prefettizia di vigilanza di pubblico spettacolo, concernenti la riduzione della capienza dello Stadio Partenio-Lombardi a 5226 posti. Il provvedimento della Commissione ha fatto sì che il termine ultimo del 1 Febbraio 2020 per l’installazione dei sediolini all’interno dello Stadio, secondo quanto previsto dall’Art. 16 dell’Allegato A in materia dei Criteri Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali 2019/2020, possa essere prorogato fino a quando non sarà disposto il ripristino della capienza della struttura a 7500 posti – si legge nella nota – Nel frattempo, si sta predisponendo l’inizio dei lavori di adeguamento dello ... anteprima24

