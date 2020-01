R.Mussolini: disabili ghettizzati da barriere architettoniche (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – “La mia battaglia a fianco di chi, vivendo su di una sedia a rotelle, e’ impossibilitato a usufruire dei mezzi pubblici a causa delle infinite barriere architettoniche, e per questo ghettizzato, e’ forse giunta al capolinea. Sono anni ormai che presento, di continuo, interrogazioni e mozioni per denunciare la carenza di pedane per l’accesso dei diversamente abili, il malfunzionamento di ascensori e l’assenza di personale in grado di garantire l’utilizzo di ausili indispensabili come montascale, carrelli elevatori e rampe mobili; ma finora l’amministrazione a cinque stelle si e’ guardata bene dal rispondermi. Finalmente, pero’, ora il mio impegno sta dando i giusti frutti.” “Nelle scorse settimane, infatti, la Procura Regionale della Corte dei Conti ha aperto un fascicolo, chiedendo a Roma Capitale e alla ... romadailynews

