Project xCloud: Phil Spencer mostra Destiny 2 su Razer Kishi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Attraverso i social network, Phil Spencer ha nuovamente condiviso nuovi dettagli su Project xCloud. Il capo della divisione Xbox ogni volta che ne ha l'opportunità coglie l'occasione per condividere con i fan Xbox notizie dei lavori a cui sta attualmente lavorando.Project xCloud è una delle applicazioni a cui Microsoft sta lavorando in modo più coscienzioso, per far sì che entro quest'anno sia disponibile a tutti nelle migliori condizioni. Questa volta, Phil Spencer ha mostrato come gira Destiny 2 attraverso Project xCloud usando la periferica di Razer, Kishi."Grazie a Min-Liang Tan e al team Razer per avermi concesso l'accesso anticipato a Razer Kishi. Un modo fantastico di giocare con Project xCloud. Ha praticamente distrutto la produttività che sarebbe dovuta emergere negli incontri di oggi. Mi dispiace, Kareem Choudhry" ha twittato scherzosamente il boss di Xbox. Per ora Spencer ha ... eurogamer

