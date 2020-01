Privacy, la vendita di dati personali ci rende schiavi dei giganti del web. Basta con questo strapotere (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un fantasma si aggira per il mondo: la vendita di dati personali e la mappatura di ogni nostro comportamento, nella vita reale e su Internet, da parte di pochi colossi tech multinazionali, operanti in regime di oligarchia o quasi monopolio. L’ultimo scandalo giorni fa ha riguardato il mercato segreto della cronologia di navigazione sul web. Colpevole è Avast, azienda che trae fatturato e profitti vendendo software antivirus a centinaia di milioni di clienti in tutto il mondo. Peccato che abbia fatto soldi anche vendendo l’esatta cronistoria di tutti i siti visitati dai propri utenti, i video visti, le ricerche con parole chiave, cedendo le info a clienti affamati di big data come Google, Pepsi, McKinsey, Bain&Company, Expedia, Intuit, Home Depot, Microsoft, Loreal, Yelp, Condé Nast, Ibm e molti altri, secondo Joseph Cox di Motherboard e PCMag, a cui si deve questa bella ... ilfattoquotidiano

