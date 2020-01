Pallanuoto. La Canottieri Napoli in trasferta a Trieste (ore 19,15) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Pallanuoto. Dodicesima di andata. La Canottieri Napoli domani sarà in trasferta a Trieste (ore 19,15). Dopo la lunga sosta per le festività natalizie e per gli impegni della Nazionale ecco che finalmente ritorna il campionato. La Canottieri Napoli sarà impegnata a Trieste in una partita per nulla facile conoscendo la forza degli alabardati quando giocano fra le mura amiche, ma la vittoria a Casoria con la Florentia ha portato, a tutto l’ambiente del Molosiglio, una ventata di ottimismo. Che la Pallanuoto Trieste sia quinta in classifica e che preceda di ben tredici punti la Canottieri poco importa, l’imperativo è cercare di vincere o quanto meno fare punti. “Partita complicata contro un avversario forte e motivato che ha degli ottimi stranieri affiancati ad un gruppo di italiani validi sotto la guida di Daniele Bettini che un allenatore molto bravo. Hanno avuto delle difficoltà ... 2anews

