Napoli: ripartita la Linea 1 del tram Poggioreale-Municipio (Di venerdì 31 gennaio 2020) tram a Napoli: da Poggioreale a Municipio saranno in circolazione 8 mezzi. Primo passo della Linea emissioni zero 2020 di Anm. E’ tornata in servizio da questa mattina la Linea 1 dei tram di Napoli, gestita da ANM, che trasporta i passeggeri da Emiciclo Poggioreale, a via Cristoforo Colombo, alle spalle di Piazza Municipio. Una Linea che era rimasta ferma per consentire i lavori di riqualificazione urbana messi in atto dall’amministrazione comunale e che ora riparte, assicurando 8 tram con una frequenza di 10-12’, prima partenza del mattino alle ore 5.55 da Emiciclo di Poggioreale e ultima partenza serale alle ore 00.05 da via Cristoforo Colombo, con evidente miglioramento del servizio di trasporto offerto ai cittadini e ai turisti. La Linea 1 percorre da oggi la tratta: Emiciclo Poggioreale – v. N. Poggioreale – Piazza Nazionale – via casanova – Piazza Principe ... 2anews

GorettiGianluca : Una fitta nebbia all’aeroporto di Capodichino ha impedito alla Juventus di rientrare in nottata a Torino, dopo la p… -