Le 10 più grandi tendenze di moda che domineranno il 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’anno 2020 è appena iniziato ma l’universo della moda è già pieno di nuove tendenze e stili chic provenienti dalle sfilate di tutto il mondo. Stiamo vivendo alcuni cambiamenti importanti quest’anno (le gonne sono finalmente tornate!) e alcune tendenze stanno facendo un ritorno di fiamma (neon, fiori e più neon). Aspettate solo di vedere cosa hanno fatto con la pelle e l’intramontabile pois! Ecco a voi le 10 più grandi tendenze di moda che domineranno il 2020. Neon incandescente Sì, il neon è tornato in gioco, brillando sulle sfilate come mai prima d’ora. Stilisti come Tom Ford e Christopher John Rogers hanno dato fuoco alle loro sfilate con arance brillanti, verdi ardenti e rosa in fiamme. Potreste pensare che il neon è un po’ troppo (e lo è), ma potreste fare almeno un tentativo. E’ meraviglioso per la propria fiducia! Floreale potente Il floreale ... herbeauty.co

