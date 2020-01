L’addio amaro di Suso: “Ho lottato contro tutto e tutti” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Addio amaro al Milan per Jesus Suso, fresco di contratto firmato con il Siviglia. Non tanto per il trattamento ottenuto dal Milan che infatti ha ringraziato su Instagram. Quanto piuttosto per quel clima di ostilità che ha accompagnato il suo ultimo anno e mezzo in rossonero. E allora eccole le parole dello spagnolo: "Milan e Siviglia sapevano bene che volevo venire qui - ha raccontato -. Ho vissuto settimane difficili, ho dovuto lottare contro tutti. Volevo venirci da tanto tempo, ci ho provato anche l'estate scorsa. Questo è il posto giusto per far decollare la mia carriera una volta per tutte". "Mister Lopetegui mi conosce meglio di chiunque altro: ho fatto con lui tutte le giovanili della Nazionale, oltre a debuttare con la Roja. Sono davvero felice", ha aggiunto.Questo il suo post su Instagram: "Ho sempre parlato poco, ma ho sempre amato Milano e il Milan. Ho sempre dato tutto per ... ilfogliettone

ilfogliettone : L'addio amaro di Suso: 'Ho lottato contro tutto e tutti' - - infoitsport : Calciomercato, l'addio amaro di Florenzi: 'Tante cose da dire ai tifosi della Roma' - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: L'addio amaro di @luigidimaio dalla guida del Movimento 'I peggiori nemici al nostro interno. Non abbandono i 5 stelle', aggiun… -