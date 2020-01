La rimozione di CO2 atmosferica: il progetto Desarc-Maresanus (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si terrà il 4 e il 5 febbraio 2020, presso l’aula Rogers del Politecnico di Milano, il convegno “La rimozione di CO2 dall’atmosfera e il progetto Desarc-Maresanus”. Durante l’evento saranno presentate e discusse diverse tecnologie per la rimozione di CO2 atmosferica, e saranno altresì illustrati i risultati del progetto di ricerca Desarc-Maresanus . Nato dalla collaborazione fra il Politecnico di Milano e la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), con il supporto di Amundi e la collaborazione di CO2APPS, la ricerca ha valutato un processo per affrontare due problemi ambientali di grandissima rilevanza, l’aumento delle concentrazioni di biossido di carbonio (CO2) in atmosfera e la conseguente acidificazione degli oceani.L'articolo La rimozione di CO2 atmosferica: il progetto Desarc-Maresanus Meteo Web. meteoweb.eu

