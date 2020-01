Insicura Brexit. L'impatto sulla sicurezza europea e italiana, tra intelligence e minacce cyber (Di venerdì 31 gennaio 2020) C’è un aspetto finora non scandagliato della Brexit: l’impatto sulla sicurezza Ue e sulla sicurezza del nostro Paese. L’ambasciatore inglese in Italia Jill Morris ha voluto rassicurare i giornalisti italiani in diretta live su Facebook che i rapporti con l’Italia continueranno ad essere ottimi nei vari campi e anche in materia di sicurezza. Perché la Gran Bretagna pur uscendo dalla Ue fa sempre parte dell’Europa. Fianco a fianco anche nelle istituzioni multilaterali come la Nato. La Gran Bretagna - ha sottolineato Morrison - si sta predisponendo a negoziati con la Ue, ma in ogni caso il “periodo di transizione terminerà il 31 dicembre 2020”. Questa finestra di undici mesi permetterà quindi di stringere protocolli che riguardano i vari campi di collaborazione e quindi anche la sicurezza e i rapporti tra strutture di ... huffingtonpost

