Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni | ADELAIDE di chi può fidarsi davvero?

Dopo la scissione Sant'Erasmo-Guarnieri, avvenuta già nella precedente stagione daily de Il Paradiso delle Signore per colpa di Andreina Mandelli (Alice Torriani), la situazione della nobile famiglia milanese è sempre più altalenante e protagonista delle prossime vicende sarà ancora la contessa ADELAIDE (Vanessa Gravina). Le anticipazioni della fiction daily di Rai 1 ci avvisano che dopo la "separazione" con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), ADELAIDE ritrova la complicità e l'appoggio di Achille Ravasi (Roberto Alpi), una sua vecchia fiamma del passato e uomo non gradito agli occhi di Umberto sin dai tempi della gioventù. Nelle prossime puntate del Paradiso, questo nuovo rapporto creatosi tra la cognata e Ravasi non verrà digerito facilmente dal Guarnieri Senior, ormai rimasto solo a guardarsi le spalle da potenziali nemici; il banchiere milanese intanto si ...

