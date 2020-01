“Il matrimonio…”. Grande Fratello Vip, Serena Enardu si sbilancia mentre Pago è dentro la casa. E il gossip si infiamma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Povero Pago, pensava di entrare al Grande Fratello per mettersi Serena Enardu alle spalle e invece la situazione non fa che peggiorare. Torneranno insieme? Secondo molti sì, anche perché lei è pronta a ricominciare da zero con il cantante, confessando di sentirsi innamorata di lui per la seconda volta. Oggi Serena si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, al quale confessa ciò che sta provando in questi giorni. In questo momento la Enardu sta bene, rispetto alle settimane precedenti al suo ingresso nella Casa. Non era, in realtà, molto felice di restare nel reality per una settimana. Ha deciso comunque di rischiare e non appena si è ritrovata di fronte a Pago la voglia di restare è stata tanta. Eppure non vuole entrare e quando ha ascoltato il responso del pubblico ha tirato anche un sospiro si sollievo. Di fronte alle ultime rivelazioni di Pacifico, il quale teme di ... caffeinamagazine

