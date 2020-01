Il Giornale: è il calciomercato delle bandiere strappate e ammainate (Di venerdì 31 gennaio 2020) E’ un calciomercato senza cuore, quello di questa sessione invernale, scrive Il Giornale. “Andrà in archivio per i tanti calciatori sedotti&abbandonati. Trattative in cui c’è stato zero spazio per i sentimenti. Con tante bandiere strappate e ammainate”. Florenzi, per esempio, l’ennesimo capitano allontanato dalla Capitale. Ma anche Criscito, che “si è sentito tradito dal presidente Preziosi, che l’ha ceduto alla Fiorentina. Il difensore su Instagram non ha nascosto la delusione con una stories inequivocabile: «Che mondo di m…». Parole comprensibili, visto che un anno e mezzo fa aveva rifiutato le ricche offerte di Inter (Spalletti lo voleva a tutti i costi) e Roma pur di tornare a indossare la maglia della squadra in cui era cresciuto. Una scelta di vita, dato che al termine della carriera sarebbe scattato il triennale da dirigente. Condizionale ... ilnapolista

