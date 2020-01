Hai usato l’antivirus Avast? Raccoglieva i tuoi dati per venderli alle aziende (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il noto antivirus installato su centinaia di milioni di computer conteneva un sistema di raccolta dei dati che venivano passati a un'azienda sussidiaria per essere venduti ad aziende che li acquistavano a blocchi. L'operazione era documentata ma per gli utenti comuni era difficile comprenderne la portata. fanpage

