Genova, urla in chiesa "sono il diavolo" poi accoltella la giovane suora (Di venerdì 31 gennaio 2020) Giorgia Baroncini La religiosa è stata ferita alla gola mentre cercava di difendere il parroco. L'aggressore, entrato in chiesa inneggiando a Satana, è stato subito bloccato Una suora 32enne di origine indiana è stata ferita alla gola a Sestri Ponente, nella chiesa di San Francesco in viale Rigon. Secondo le prime informazioni raccolte dalle volanti della Polizia, sembra che la giovane sia stata presa a coltellate da un uomo che inneggiava a Satana. La suora è stata colpita all'interno della chiesa di San Francesco durante una funzione vicino all'altare. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale di Villa Scassi. L’aggressore, un uomo di 57 anni che risiede nella zona, è stato subito bloccato e arrestato. Una suora dello stesso ordine della religiosa ferita, le figlie della Divina Provvidenza don D'Aste, ha ... ilgiornale

