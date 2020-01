Finale Australian Open: Djokovic verso l’ottavo titolo, sorpresa Kenin (Di venerdì 31 gennaio 2020) Finale Australian Open: Djokovic verso l’ottavo titolo, sorpresa Kenin Siamo arrivati all’atto conclusivo del primo Slam dell’anno: nel weekend si disputerà la Finale degli Australian Open, femminile e maschile. Per quanto riguarda gli uomini, Dominic Thiem è l’ultimo ostacolo sulla strada dell‘ottavo titolo a Melbourne di Novak Djokovic. Mentre, per le donne, la Finale sarà tra la rediviva Garbine Muguruza e la ventunenne Sofia Kenin. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVOSegui Termometro Politico su Google News Finali degli Australian Open: il torneo maschile La finalissima del tabellone maschile vede un netto favorito: Novak Djokovic a Melbourne è stato fino ad ora e come sempre una sicurezza. Il serbo ha perso un solo set nel torneo – al primo turno – contro il tedesco Struff. Da lì in avanti è stato la solita macchina da guerra, ... termometropolitico

cd_00001 : RT @Eurosport_IT: KENIN ?? MUGURUZA ?? Chi vincerà la finale femminile degli Australian Open? ?????? ?? - Eurosport_IT : KENIN ?? MUGURUZA ?? Chi vincerà la finale femminile degli Australian Open? ?????? ?? - tempoweb : L'allenamento speciale di Djokovic per la finale (video) - -