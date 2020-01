Emma Marrone segue il consiglio dei medici, non tinge più i capelli biondi (Foto) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Emma Marrone dice addio al biondo dei suoi capelli e non è un dettaglio stupido, non una scelta fatta per estetica, dietro c’è molto altro, solo che quando è la cantante salentina a dirlo tutto sembra semplice (Foto). Per quanto Emma abbia parlato della sua malattia la sua forza è apparsa più di tutto il resto nonostante abbia poi anche confessato lacrime e paure. La realtà è che la sofferenza vera non l’ha mai mostrata e dietro il consiglio dei medici di non tingersi più i capelli di biondo c’è tutto. Torna al suo colore naturale e sarà sempre bellissima, anche se a Sette ammette che resterà sempre bionda dentro. Dai tempi di Amici a oggi abbiamo visto le varie tonalità ma l’oro era sempre tra i suoi capelli. Dopo l’operazione subita i medici le hanno detto che era meglio evitare le tinte, quel biondo che ha sempre portato sul palco, anche in ogni sua partecipazione a Sanremo. Questa ... ultimenotizieflash

