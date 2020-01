Emma Marrone confessa: “Io Lesbica? Flirt con Maria De Filippi? Ecco tutta la verità” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Emma Marrone in una lunga intervista concessa al settimanale Grazia si è lasciata andare ad alcune confessioni che hanno riguardato soprattutto la sua sfera privata. “Non me ne frega niente. Se fossi Lesbica, l’avrei già detto. Vivrei la mia storia mano nella mano con la mia compagna – ha spiegato – Se avessi un fidanzato, degli amanti, non lo nasconderei. Mi hanno affibbiato Flirt con chiunque, dal mio promoter a Maria De Filippi. Probabilmente dà molto sui nervi il mio essere tanto forte: più lo sei, più cercano di buttarti giù. Se avessi dovuto dar retta a tutte le persone che dal primo giorno hanno parlato male di me, avrei probabilmente perso la strada e smesso di fare questo lavoro nel giro di sei mesi”. “È proprio perché ho paura di tutto e sto attenta a tutto che non faccio stupidaggini. Andare dritta per la propria strada non significa non avere paura. I timori ... howtodofor

MarroneEmma : #Repost 7corriere with @get_repost ··· La copertina del nuovo numero di 7corriere, in edicola e sulla Digital Editi… - GiovanniFerrar : Felice di rivedere @MarroneEmma sul palco dell’Ariston! - Corriere : I dieci anni di carriera non la toccano: «La data conta per gli altri». Tornare a Sanremo non la fa sentire «consac… -