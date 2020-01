Don Matteo 12 anticipazioni quinta puntata: Don Matteo accusato di tentato omicidio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Piccola pausa per Don Matteo 12. Il Festival di Sanremo in programma su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio fa fermare la fiction con Terence Hill il cui quinto appuntamento quindi slitta al 13 febbraio sempre alle 21.25 su Rai 1. E si preannuncia una puntata piuttosto delicata dal momento che il prete detective viene accusato di avere investito una donna con il suo furgoncino. Don Matteo 12, le foto dal set della nuova stagione e i protagonisti Terence Hill (Don Matteo)Nathalie Guetta (Natalina)Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta (Marco Nardi e Anna la Capitana)Terence Hill (Don Matteo)Maria Sole Pollio (Sofia) e Pasquale Di Nuzzo (Jordy)Maria Sole Pollio (Sofia)Terence Hill (Don Matteo)Maria Chiara Giannetta (Anna la Capitana)Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta (Marco Nardi e Anna la Capitana)Nino Frassica (Maresciallo ... tvzap.kataweb

